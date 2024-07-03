معرض جديد لـ علاء أبو الحمد بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

كشف قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن تنظيم معرضا للفنان علاء أبو الحمد بعنوان “ديار” السبت المقبل الموافق 6 يوليو.

ومن المقرر أن يقام معرض “ديار” في تمام الساعة الـ 6 مساء يوم السبت، وذلك بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية بقاعة حامد عويس.

ويستمر معرض الفنان علاء أبو الحمد حتى 27 يوليو الجاري، على أن تكون مواعيد عمل المتحف كالآتي: يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا عدا يومي الإثنين والجمعة.

الفنان علاء أبو الحمد

حصل علاء أبو الحمد على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة، قسم تصوير، جامعة جنوب الوادي عام 2003م، وتدرج عدة وظائف منها معيد ومدرس مساعد ومدرس بكلية الفنون الجميلة الأقصر جامعة جنوب الوادي، وحصد العديد من الجوائز المحلية والدولية، منها جائزة مهرجان الإبداع التشكيلي الثاني (صالون الشباب التاسع عشر 2008)، وجائزة صالون الشباب الرابع والعشرون (تصوير) ديسمبر 2013.