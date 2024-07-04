مواعيد الجولة الأولى من الدوري الإيطالي للموسم الجديد

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، اليوم الخميس، عن مواجهات الجولة الافتتاحية للموسم الجديد 2024 – 2025 من مسابقة الكالتشيو.

وتنطلق منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو" في الموسم الجديد يوم 17 من أغسطس المقبل.

وكشفت الرابطة عبر حسابها بمنصة إكس عن مواجهات الجولة الأولى التي تشمل صدامًا بين إنتر ميلان حامل اللقب ومضيفه جنوى، بينما يستهل ميلان مشوار الدوري بمواجهة تورينو.

ويلعب روما ضد مضيفه كالياري، بينما يلتقي يوفنتوس منافسه الصاعد حديثًا كومو، ويخرج نابولي لمواجهة هيلاس فيرونا.

مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي للموسم الجديد

وفيما يأتي مواجهات الجولة الأولى للدوري الإيطالي:

جنوى – إنتر ميلان

هيلاس فيرونا – نابولي

يوفنتوس – كومو

ميلان - تورينو

بولونيا - أودينيزي

كالياري - روما

إمبولي – مونزا

لاتسيو – فينسيا

ليتشي – أتالانتا

بارما - فيورنتينا

مواعيد مواجهات مباريات القمة والديربي

وأعلنت الرابطة إقامة مباراتي ديربي الغضب بين إنتر وميلان في الجولتين الخامسة يوم الـ22 من سبتمبر المقبل، والثالثة والعشرين يوم الـ 2 من فبراير 2025.

ويلتقي إنتر منافسه يوفنتوس في الجولة التاسعة يوم الـ27 من أكتوبر المقبل، بينما يلتقي ميلان منافسه يوفنتوس في الجولة الثالثة عشرة يوم الـ24 من نوفمبر المقبل.