الخميس 04 يوليو 2024
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أخبار مصر

بعد اعتراض الشارع على بعض الأسماء، مدبولي للمواطنين: أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء علي استفسار المواطنين حول أسباب اختيار عدد من الشخصيات في التشكيل الوزاري الجديد، مؤكدا أنه التقى أكثر من 65 مرشحا للمنصب الوزاري بعد التدقيق في شخص كل مرشح. 

ووجه رئيس الوزراء رسالة للمواطنين خلال مؤتمر صحفي اليوم قائلا: "أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل ثم احكموا".

وتابع رئيس الوزراء فى أول مؤتمر صحفى عقب تشكيل الحكومة الجديدة، أنه كان حريص  على اختيار كفاءات تحقق تكليفات رئيس الجمهورية فى خطاب تكليفات الرئيس للحكومة.

 

مدبولي: الرئيس السيسي أكد أن الدولة المصرية تمر بتحديات غير مسبوقة

وقال رئيس الوزراء، إن رئيس الجمهورية أكد أن الدولة المصرية تمر بتحديات غير مسبوقة، ووضع حلول عاجلة لهذه الصدمات وحل مشكلة العملة بصورة نهائية والتواصل المستمر والدائم مع المواطنين.

وأوضح أنه بعد الأزمة المفاجئة فى قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى، موضحا أن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن دمج وزارتى الكهرباء والبترول كان مطروح، ولكن الرؤية أن يتم هذا الموضوع برؤية بصورة متدرجة.

مدبولي: تدبير الموارد الدولارية المطلوبة لحل أزمة انقطاع الكهرباء والإعلان قريبًا عن وقف تخفيف الأحمال

وأشار إلى أنه تم العمل لتدبير الموارد الدولارية المطلوبة لحل أزمة انقطاع الكهرباء والإعلان قريبًا عن وقف تخفيف الأحمال، ونضع السيناريوهات الأكثر تشاؤما  لمواجهة أى مستجدات أو صدمات، موضحا أن ملف وزارة الخارجية والهجرة وضمهم نظرا لأن عملهم متداخل.

مدبولي: استحداث مجموعات وزارية جديدة في الحكومة الجديدة 

وأوضح:"مدبولي" أن الحكومة الجديدة بها نواب من الشباب للوزراء والمحافظين، مشيرا إلى إنه استحداث مجموعات وزارية متخصصة تجمع عدد من الوزراء والبداية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وأخرى للبشرية ومجموعة أخرى للسياحة ومجموعة للطاقة ومجموعة وزارية خاصة بريادة الأعمال.

مدبولي: توجيهات الرئيس للحكومة التواصل المباشر مع المواطنين 

وقال إن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة هى التواصل الدائم والمباشر مع المواطنين وعرض كافة التحديات التى تواجه الدولة، وسيتم عقد مؤتمر أسبوعى بجانب مؤتمر مرة فى الشهر يحضره الإعلاميين والشخصيات العامة للاستماع لارائهم ووجهات نظرهم فى مختلف القضايا.
وأكد أن الحكومة مستمرة فى تشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من اجمالى الاستثمارات العامة، والعمل على الحد من التضخم وضبط الاسعار وزيادة معدلات النمو.

مدبولي يكشف سر استحداث منصب نائب رئيس الوزراء 

وتابع رئيس الوزراء أن أهم شئ فى التشكيل الحكومى هو استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، واختيار الدكتور خالد عبد الغفار للتنمية البشرية لما يتمتع به من خبرات وتنوع وظيفى، والفريق كامل الوزير له كفاءة تنفيذية وإدارية من الدرجة الاولى، بجانب استحداث منصب وزارة الاستثمار لأهمية هذا الملف ورغبة الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعظيم الصادرات المصرية وزيادة العملة الأجنبية.

وأوضح أن هناك عدد من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على تجديد الثقة.
 

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مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التشكيل الوزاري الجديد

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