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أخبار مصر

كامل الوزير وخالد عبد الغفار، مدبولي يكشف سر اختيار نواب لرئيس الوزراء

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن سر اختيار نواب لرئيس مجلس الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد، مؤكدا أن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء يعتبر أهم شيء في التغيير الحكومي.

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم إن اختيار النواب كان في ملفين مهمين جدا 
الأول هو التنمية البشرية، من خلال بناء الإنسان والصحة والتعليم، وكان اختيار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بحكم أنه له علاقة بالمجالين من خلاله كونه وزيرا سابقا للتعليم العالي ومتواصل بصورة دائمة مع التربية والتعليم، وحاليًا وزيرًا للصحة والسكان؛ وبالتالي لديه ما يكفي من الخبرة التي تؤهله لشغل هذا المنصب، حيث سيكون مسؤولًا عن متابعة عدد من الملفات بصفة دورية.

وأوضح مدبولي أنه سيتم وضع مستهدفات واضحة بأرقام واضحة لكل هدف من الأهداف التي كلف بها الحكومة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الملف الثاني ويعتبر الأهم وهو يمثل حياة أو موت للدولة المصرية، ومن أجل ذلك تم تكليف الفريق كامل الوزير بهذا الملف.

وتابع: تساءل الكثير عن شغل الفريق كامل الوزير منصب وزارتين، هو كفاءة إدارية وتنفيذية من الدرجة الأولى، والطفرة التي حدثت في وزارة النقل أعطت لنا اطمئنان أنه مع توليه منصب حقيبة الصناعة سيكون قادرًا على القيام بهذا المنصب، ولكن هناك ملفات في وزارة النقل تستدعي وجوده، ومن هنا كانت فكرة وجوده في حقيبتين.

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مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التشكيل الوزاري الجديد

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