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اقتصاد

مؤشر مديري المشتريات المصري يقفز لمستويات جديدة، وخبير يكشف الأسباب

مؤشرات، فيتو
مؤشرات، فيتو

 مؤشر مديري المشتريات، واصل مؤشر مديري المشتريات في مصر انكماشه خلال يونيو لكنه حقق مستويات أفضل من المسجلة في مايو، مع نمو الأعمال الجديدة لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

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مؤشرات، فيتو 

 

 كما سجل المؤشر  حسب “ CNBC ” مستويات 49.9 نقطة الشهر الماضي مقابل 49.6 نقطة في مايو، وتفصل القراءة عند مستويات 50 نقطة النمو عن الانكماش، وارتفع حجم الأعمال الجديدة في الشركات غير المنتجة للنفط للمرة الأولى منذ أغسطس 2021، إذ بدأت نسبة الشركات التي تشهد تحسنًا في الطلب تفوق التي تشهد انخفاضًا. 

كما شهدت قطاعات التصنيع والخدمات بدء زيادة الطلبات الجديدة، ومع ذلك، فإن الانخفاض في قطاعات البناء والجملة والتجزئة رسم صورة مختلطة بشكل عام.

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د. عادل عامر، فيتو 

ظروف تشغيل مستقرة ونمو القطاع الخاص أهم الأسباب 

 ومن جانبه قال خبير الاقتصاد الدكتور عادل عامر: ظروف تشغيل مستقرة على نطاق واسع في نهاية الربع الثاني من العام الجارى، بالإضافة إلى نمو القطاع الخاص هى أبرز الأسباب التى أدت إلى ارتقاء مؤشر مديري المشتريات إلى مستويات جديدة مع نمو الأعمال الجديدة لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.  

وأضاف عامر قائلا:  المؤشر وصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات ومن أبرز الأسباب هو تسجيل القطاع الخاص في مصر نموا في الأعمال الجديدة، بالإضافة إلى اقتراب مستويات الإنتاج من الاستقرار، حيث شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة في حجم المبيعات في شهر يونيو للمرة الأولى منذ شهر أغسطس 2021.  

وأوضح أن هذا الارتفاع جاء في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية، مشيرا إلى أن التحرك على مستوى السياسات النقدية ساعد في تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب.

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مؤشر مديري المشتريات في مصر يقفز إلى 49.6 نقطة خلال مايو

جدير بالذكر قفز مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.6 نقطة في مايو من 47.4 في أبريل، ليظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني والأربعين على التوالي.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال، إنه لم يتراجع نشاط الأعمال إلا بوتيرة معتدلة في مايو، مما يعكس صورة متباينة عبر القطاعات التي شملها الاستطلاع، بحسب شبكة  CNBC عربية.

وأضافت: سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة مزيدا من الانخفاض، على النقيض من الارتفاع في الخدمات والبناء.

 

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