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اقتصاد

مؤشر الدولار الأمريكي DXY، هبوط جديد بحركة التداولات العالمية

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار، هبط مؤشر الدولار الأمريكي  بحركة التعاملات العالمية اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024. 

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مؤشر الدولار الامريكى، فيتو 

 

قياس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية

 هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، ليلامس المستوى 105.20 نقطة. 

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مؤشرات، فيتو 

 

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار ؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو US Dollar Index ) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار  USDX   تشكله غرفة تجارة نيويوك ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: ( اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني )  كما ان العملات لديها حصص مختلفة في السلة، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الست.

جدير بالذكر الحصة الأكبر لليورو ـ50% وكثيرًا ما يستخدم المتداولين مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

 

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