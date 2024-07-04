مدبولي: مؤشر مدير المشتريات ارتفع لأول مرة منذ 3 سنوات

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن مؤشر مدير المشتريات ارتفع لأول مرة منذ ثلاث سنوات لأعلى رقم ليبلغ 49.9 نقطة، مشيرا إلى أن هذا المؤشر يعتبر أكبر استطلاع رأى لرجال الأعمال والقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية عن رأيهم.



وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى أن الرقم الذي اقترب من 50 نقطة يعكس النظرة الإيجابية للمستقبل وأنه يوجد رغبة للتوسع في تحقق الغرض من الإصلاح الهيكلي وتحقيق التنمية وسيتم الاستمرار عليه خلال الفترة القادمة.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي،، أنه عقب إعلان التشكيل الوزاري الجديد استقبلت الأسواق المحلية والعالمية الأمر بالإيجاب حيث ارتفعت السندات المصرية في الأسواق الدولية.