خبير أسواق مال: سوق الذهب في اتجاه صعودي ويصل لمستوى قياسي في هذا التوقيت

سوق الذهب العالمي، حقق الذهب مكاسب بحوالي 1.5% منذ افتتاح تعاملات الجلسة الحالية في وول ستريت مستغلًّا الضغوط التي يمر بها الدولار الأمريكي الذي تربطه علاقة ارتباط عكسية قوية مع المعدن النفيس، وذلك عقب ظهور دفعات من البيانات الأمريكية.

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الذهب، فيتو

خبير أسواق مال: سوق الذهب العالمى فى اتجاه صعودي على المدى المتوسط والطويل

ومن جانبه قال خبير أسواق المال العالمى وليد سويدان لــ “ فيتو ”: سوق الذهب فى اتجاه صعودي، حيث استطاع مؤشر الذهب العالمي، الصعود بحركة التعاملات العالمية من مستويات متدنية إلى الثبات عند نقاط داعمة عند المستوى 2220 دولار للاونصة الواحدة، بالاضافة الى نقطه مقاومه واضحه عند المستوى 2330 دولار للاونصة الواحدة.

وأضاف سويدان: ارتفعت العقود الفورية للذهب إلى 2359 دولارًا للأونصة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 2329 دولار للأونصة، مقابل أعلى المستويات في هذه الجلسة عند 2365 دولارًا.

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وليد سويدان، فيتو

تراجع في أداء سوق العمل في الولايات المتحدة

وفي مجملها، ألقت هذه البيانات الضوء على تراجع في أداء سوق العمل في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مما من شأنه أن يدفع ببنك الاحتياطي الفيدرالي في اتجاه خفض الفائدة في وقت قريب، خاصة بعد تصريحات لرئيس الفيدرالي جيروم باول أدلى بها قبل يوم واحد أعرب خلالها عن رضاه عن التقدم الذي أحرزه البنك المركزي على صعيد خفض التضخم.

كما تترقب الأسواق نتائج اجتماع الفيدرالي التي يركز عليها المستثمرون أملا في الحصول على إشارات إلى المسار المستقبلي للسياسة النقدية في الولايات المتحدة وما يمكن أن يقدم عليه الفيدرالي من تحركات بمعدل الفائدة، وذلك وسط تكهنات بأن تأتي تلك الإشارات متطابقة مع تصريحات رئيس الفيدرالي .