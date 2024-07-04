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خارج الحدود

بسبب الاقتصاد الأمريكي، ارتفاع كبير في أسعار الذهب بالأسواق العالمية

سبائك الذهب، فيتو
سبائك الذهب، فيتو

ارتفعت أسعار الذهب، في بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية أمريكية التي جاءت أقل من المتوقع.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وارتفعت الآمال في أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة. 

كما ارتفع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 2362.10 دولار للأوقية، وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا طفيفا لتستقر عند 2369.80 دولار.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% لتصل إلى 30.54 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5% إلى 1002.28 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاديوم 0.6% إلى 1023.23 دولار للأوقية. 

أسعار الفائدة مرتفع

وفي وقت سابق، قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنهم ينتظرون أدلة إضافية على أن التضخم يهدأ، وانقسموا حول المدة المطلوبة لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وذلك في اجتماعهم الأخير بشأن السياسة النقدية. 

وأظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذي استمر يومين وانتهى في 12 يونيو، أن المسؤولين لم يتوقعوا أنه سيكون من المناسب خفض تكاليف الاقتراض "حتى تظهر معلومات إضافية تمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم" في الولايات المتحدة يسير على الطريق الصحيح نحو هدفهم البالغ 2%.

 سعر الفائدة الرئيسي 

ومنذ يوليو الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي في نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25 و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.

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