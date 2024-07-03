فى أول اجتماع له، محافظ القاهرة الجديد يناقش المشروعات الجارية مع نوابه
حركة المحافظين 2024، وصل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة الجديد، إلى ديوان محافظة القاهرة، وفى أول أيام عمله اجتمع صابر مع نوابه للمناطق الأربعة لبحث الخطط التنفيذية لاستكمال المشروعات الجارية بالمحافظة.
الحكومة الجديدة فى مصر
ويمتلك صابر خبرة كبيرة فى مجال الإدارة المحلية وتدرج فى مناصبها حتى تولى منصب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية منذ عام 2018.
وحصل د. إبراهيم صابر على ليسانس الحقوق عام 1986، ودبلوم الدراسات العليا في الإدارة البيئية 2003، ودبلوم الدراسات العليا في الإدارة العامة 2004، وماجستير في الإدارة العامة والمحلية عام 2012 من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، كما حصل على دكتوراه مع مرتبة الشرف في مارس 2022 من جامعة عين شمس عن رسالته "التقويم البيئي والاقتصادي لمشروعات الشبكة القومية للطرق في القاهرة الكبرى".
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