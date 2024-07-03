محافظ القاهرة الجديد لـ"فيتو": الرئيس أوصانا بالتخفيف عن المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم

حركة المحافظين 2024، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد، أن تقديم أفضل خدمة للمواطنين على رأس أولوياته، لافتا إلى أهمية شعور المواطن عن الخدمات المقدمة بالرضا.

وأضاف محافظ القاهرة الجديد، في تصريحات خاصة لفيتو، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أوصاهم بالمواطنين والتخفيف عنهم وعدم التمييز بينهم، كما أوصاهم بجذب الاستثمارات وتشجيع نمو القطاع الخاص.

التشكيل الوزاري الجديد

وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بالحكومة الجديدة اليوم على أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلًا عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام.

وأكد أيضًا الرئيس أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مشددًا على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفًا استراتيجيًا في مسيرة بناء الدولة، وموجهًا بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.

