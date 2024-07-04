الخميس 04 يوليو 2024
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رياضة

مصدر بالجبلاية: معسكر المنتخب الأولمبي بالقاهرة بدلا من برج العرب

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي يستعد لأولمبياد باريس، فيتو

المنتخب الأولمبي، كشف مصدر مطلع باتحاد الكرة أن معسكر منتخب مصر الأولمبي في المرحلة الأخيرة من استعداداته لأولمبياد باريس سيقام بأحد فنادق القاهرة بمنطقة التجمع الخامس، بعد أن تم إلغاء فكرة إقامته بمدينة برج العرب بالإسكندرية. 

أضاف المصدر، أن المعسكر كان مكررا أن ينطلق غدا الجمعة، إلا أن أزمة انضمام لاعبي الأهلي وبيراميدز في الساعات الماضية، قد تدفع الجهاز لتأجيل المعسكر 48 ساعة، على أن ينطلق الأحد المقبل، وفي هذه الحالة سيتم تأجيل موعد السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس ليكون 13 يوليو الجاري بدلا من يوم 10 من الشهر نفسه. 

ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، فيتو

في سياق أخر، تحدث الإعلامى أحمد شوبير عن أزمة المنتخب الأولمبي، وما شهدته الساعات الماضية قبل إعلان القائمة النهائية للفريق التي ستسافر إلى فرنسا لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024، بعد رفض الأهلي وبيراميدز التخلي عن أي لاعب من الكبار لدعم قائمة الفراعنة في الأولمبياد.

زيزو موضوعه منتهي

وقال شوبير في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "المنتخب الأولمبي طلب من الأهلى إمام عاشور ومحمد عبد المنعم ومن بيراميدز مصطفى فتحى، وخيّر الأهلي لو موضوع عبد المنعم سيكون صعبا لا يمانع ضم ياسر إبراهيم بدلا منه، وأحمد سيد زيزو موضوعه انتهى ولا توجد ممانعة من اللاعب أو النادي لأن ظروف منافسة الزمالك فى مسابقة الدوري تسمح له بالتخلي عن لاعبه، وزيزو يستحق كل شيء جميل لأنه لاعب رده دائما في الملعب".

 

ميكالي يعمل إيه ؟

وتابع شوبير: "مش عارفين نحط جدول، ولا عارفين نودى اللاعبين للمنتخب، طب ميكالي يعمل إيه؟ لما ييجى عادل وصابر والدبيس وحمزة علاء هيكونوا أساسيين، وكان هيسند بعبد المنعم أو ياسر إبراهيم، ودول 6 لاعبين أساسيين، هل بعد كده تتوقع نجاح المنتخب الأولمبي فى الأولمبياد ولا ندى الأعذار من دلوقتى، وكل الناس أشادت بـ ميكالي سلوكا ونظاما وانضباطا، وأتمنى أن تمر هذه الأزمة على خير".

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