الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تشكيلات عصابية تخصصت في السرقة بالقاهرة

ضبط تشكيلات عصابية
ضبط تشكيلات عصابية بالقاهرة، فيتو

نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، في ضبط عدد من التشكيلات العصابية التي اعتادت على مزاولة نشاطا إجراميا في مجال السرقات بأسلوب المغافلة وذلك بدوائر أقسام شرطة حلوان والزاوية الحمراء.

ففي قسم شرطة حلوان تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبحوزتهم مجموعة من مفاتيح السيارات المصطنعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة (5 سيارات) بذات الأسلوب وأقروا بقيامهم ببيع تلك السيارات "لعميل سيئ النية" (عاطل - مقيم بالفيوم) تم ضبطه وعثر بحوزته (5 سيارات، 4 لوحات معدنية) من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وفي قسم شرطة الزاوية تم القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في منطقة الزاوية الحمراء.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجح رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، في ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها".

 وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مدبولي: اخترنا أعلى الكفاءات في الحكومة الجديدة وعلى المواطنين إعطاؤها الفرصة

السير على الخطى.. بأستيكة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

بمحافظة الجيزة التشكيلات العصابية اقسام شرطة حلوان الزاوية الحمراء تشكيل عصابي قسم شرطة حلوان

مواد متعلقة

سها جندي: 1 مايو فتح مبادرة التسوية التجنيدية مجددًا.. ومطالبة الراغبين في الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج بسرعة التسجيل على التطبيق

مدبولي يستعرض تقرير المتابعة الثاني لخطة الحوار الوطني

منتخب التايكوندو البومزا يحصد 5 ميداليات في دورة الألعاب الإفريقية

منتخب اليد يهزم الكونغو ويتوج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية

مصطفى الجمل يحصد ذهبية رمي المطرقة في دورة الألعاب الإفريقية

الأكثر قراءة

إثيوبيا تقع في شر أعمالها، خبراء يكشفون ورطة أديس أبابا في سد النهضة

مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بشأن الحكومة الجديدة

مواعيد جولات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

في أول يوم عمل للحكومة، خبر سار من رئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

الزمالك يتسلم رسميا رخصة المشاركة الافريقية بعد حل أزمة بوطيب

بعد اعتراض الشارع على بعض الأسماء، مدبولي للمواطنين: أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل

مجموعات قوية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

منوعات

المزيد

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

ظل يأكل حتى مات، النشطاء يكشفون سر وفاة مدون طعام فلبيني شهير فجأة (فيديو)

الإكوادور تضبط 3 أطنان كوكايين في شحنة موز متجهة لروسيا

العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي DXY، هبوط جديد بحركة التداولات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يشارك بـ9 بطولات خلال الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية