ضبط تشكيلات عصابية تخصصت في السرقة بالقاهرة

نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، في ضبط عدد من التشكيلات العصابية التي اعتادت على مزاولة نشاطا إجراميا في مجال السرقات بأسلوب المغافلة وذلك بدوائر أقسام شرطة حلوان والزاوية الحمراء.

ففي قسم شرطة حلوان تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبحوزتهم مجموعة من مفاتيح السيارات المصطنعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة (5 سيارات) بذات الأسلوب وأقروا بقيامهم ببيع تلك السيارات "لعميل سيئ النية" (عاطل - مقيم بالفيوم) تم ضبطه وعثر بحوزته (5 سيارات، 4 لوحات معدنية) من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وفي قسم شرطة الزاوية تم القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في منطقة الزاوية الحمراء.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجح رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، في ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها".

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.