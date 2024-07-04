الخميس 04 يوليو 2024
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أخبار مصر

مدبولي: اخترنا أعلى الكفاءات في الحكومة الجديدة وعلى المواطنين إعطاؤها الفرصة

الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، فيتو

توجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتجديد ثقته فيه.

وقال مدبولى، إن التنمية الصناعية من أهم الملفات على أجندة الحكومة الجديدة و"حرصنا على اختيار أعلى الكفاءات فى الحكومة الجديدة".

وأضاف أن من أولويات الحكومة الجديدة، الحفاظ على الأمن والاستقرار، و"نعمل على تحقيق الشفافية الفترة القادمة فى حل الأزمات وعلى رأسها حل أزمة الكهرباء".

وتابع: "على المواطنين أن يعطوا فرصة للحكومة الجديدة للعمل بأعلى جهد للقضاء على الأزمات التى نمر بها حاليا".

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