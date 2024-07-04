بدء الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال في غزة

بدأت ظهر اليوم أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الجمهورية الموريتانية -رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية- وذلك بناء على طلب دولة فلسطين لبحث سبل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتوسع الإستيطاني والإجراءات العقابية التي أقرتها حكومة الاحتلال مؤخرا.

استمرار جريمة الإبادة الجماعية

ويأتي الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر متواصلة، وفي ظل إقرار حكومة الإحتلال مؤخرا لسلسلة من العقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين تهدف إلى منع تجسيد استقلالها على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى التوسع الاستعماري الاستيطاني وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية وقرصنة أموالها وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين تشمل الإبعاد ومنع السفر.

مشاورات بين الجامعة العربية وموريتانيا

وأكد السفير حسام وزكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه تم الاتفاق على عقد هذا الإجتماع الطارئ، بعد مشاورات جرت بين الأمانة العامة للجامعة العربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة، ودولة فلسطين صاحبة الطلب، والذي أيدته عدد من الدول العربية وبناء عليه تم الاتفاق على عقد الاجتماع.

مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلولك، قد تقدم قبل أيام بطلب من دولة فلسطين لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث سياسة مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي والتوسع الإستيطاني والإجراءات العقابية التي أقرتها حكومة الاحتلال مؤخرا.