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لطلاب الثانوية العامة، تعرف على تخصصات هندسة المطرية

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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شهدت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، تطورًا ملحوظًا وبعد اعتماد لائحتها الداخلية من المجلس الأعلى للجامعات، وتغيير اسمها إلى "كلية الهندسة والتكنولوجيا"، ثم استقر أخيرًا على "كلية الهندسة بالمطرية".

 تقع الكلية في منطقة عين شمس الشرقية، وتضم 9 مبانٍ مخصصة للأنشطة الإدارية والتعليمية، وتتجلى رؤية الكلية في سعيها للتميز والريادة على المستوى الإقليمي في مجالي التعليم الهندسي والبحث العلمي، مع التركيز على خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

 كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان

وتتميز الكلية برؤية طموحة تهدف إلى التميز والريادة إقليميًا في مجال التعليم الهندسي والبحث العلمي لخدمة المجتمع، وتسعى رسالتها إلى تحقيق منظومة تعليمية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، مع التركيز على تفعيل معايير الجودة التعليمية والمؤسسية.

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وتتمحور الغايات الاستراتيجية لكلية الهندسة بالمطرية حول ثلاثة محاور رئيسية: التميز في الخدمة التعليمية، تعزيز البحث العلمي والابتكار، وتفعيل الشراكة المجتمعية، وتسعى الكلية جاهدة لتأهيل خريجيها في جميع الأقسام بمجموعة متنوعة من المهارات والقدرات، يُتوقع من خريجي الكلية أن يكونوا قادرين على توظيف الرياضيات والعلوم والمفاهيم الهندسية في حل المشكلات، وإجراء التجارب وتحليل نتائجها بدقة، وتحرص الكلية على غرس مهارات التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة في خريجيها، مما يضمن استمرار تطورهم المهني وقدرتهم على مواكبة التطورات المستمرة في مجال الهندسة.

أقسام كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان

وتضم الكلية 6 أقسام علمية رئيسية، هي: هندسة القوى الميكانيكية، هندسة السيارات والجرارات، الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، هندسة التصميم الميكانيكي والمواد، والفيزيا والرياضيات الهندسية. وتقدم الكلية مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية التي تغطي مختلف التخصصات الهندسية،  مقسمة إلى فئتين: البرامج التقليدية والبرامج الجديدة. تشمل البرامج التقليدية برنامج قسم هندسة القوى الميكانيكية، برنامج السيارات والجرارات، برنامج التصميم الميكانيكي والمواد، برنامج الهندسة المعمارية، برنامج الهندسة المدنية.

والبرامج الجديدة هي برنامج هندسة الطاقة، برنامج الهندسة الإنشائية، برنامج هندسة العمارة الرقمية، برنامج هندسة الميكاترونكس للسيارات،  برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام

وتحرص الكلية على تأهيل خريجيها بمهارات متميزة تشمل استخدام الرياضيات والعلوم في حل المشكلات الهندسية، والقدرة على إجراء التجارب وتحليل النتائج، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، مع التركيز على الالتزام بالمسؤوليات المهنية والأخلاقية.

وتفخر الكلية بتقديم برامج دراسية معتمدة لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مما يسهم في إعداد كوادر هندسية متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

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