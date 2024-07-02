نتيجة الثانوية العامة 2024، كل ما تود معرفته عن تصحيح كراسات الإجابة وموعد إعلان النتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2024، مازال العديد من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2024، يترقبون بشغف أخبار تصحيح كراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان النتيجة خاصةً مع قرب انتهاء الطلاب من أداء 9 مواد حتى الآن.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

وبدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور الصف الثالث الثانوي 2024، في البحث عن أحدث التفاصيل من وزارة التعليم حول اعتماد النتيجة وتفاصيل تصحيح المواد، حيث انتهي الطلاب من أداء امتحانات اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والاولى والتاريخ والفيزياء.

تصحيح امتحان اللغة العربية 2024

وكشف مصدر بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الكنترولات بدأت في تصحيح أوراق الإجابة لامتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، مؤكدا أن هناك درجات مطمئنة.

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2024

وأكد أنه لن يتم تعديل نموذج اجابة امتحان العربى للثانوية العامة 2024؛ لأن التصحيح الالكتروني للمادة أثبت أن الأسئلة متزنة وغير معقدة وكشفت مستويات الطلاب.

كما أوضح إلى أن نسبة النجاح في مادتي التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء مرتفعة، وكذلك نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية أن أعداد الحاصلين على الدرجة النهائية أكثر من العام الماضي خاصة في الفرنساوي والايطالي والالماني.

أزمة امتحان الفيزياء 2024

فيما زفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أخبار سارة بشأن امتحان مادة الفيزياء 2024، الذي أداه الطلاب يوم السبت الماضي، بعد اجتماع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة.

تقرير لجنة مراجعة امتحان الفيزياء

وخلص تقرير اللجنة الفنية إلى النتائج التالية كالتالي:

- الامتحان مطابق للمواصفات الفنية وتدرج مستوى الصعوبة (٣٠٪؜ للمستويات العقلية البسيطة و٤٠٪؜ للمستويات العقلية المتوسطة و٣٠٪؜ للمستويات العقلية العليا).

- ٩٠٪؜ من أسئلة الامتحان تم تناولها بنفس الأفكار في امتحانات نهاية العام السابقة (دور أول - دور ثاني) خلال أعوام (٢٠٢١ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)، كما تم تناولها في النماذج الاسترشادية.

- وجود ملاحظات على صياغة أجزاء من السؤال رقم ٦ (نموذج أ) والسؤال رقم ٣٣ (نموذج أ) والسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) والسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) والسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) ضمن أسئلة الاختيار من متعدد (بابل شيت) محل شكوى الطلاب.

وبناء على مراجعة دقيقة للجنة الفنية المختصة، قرر الدكتور رضا حجازي اتخاذ الاجراءات التالية:

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٦ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٣٣ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابات (أ - د) للسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.

- الإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني.

وطالب وزير التربية والتعليم الطلاب بالتركيز على الامتحانات المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها، ولذلك تقوم لجنة فنية متخصصة مشكلة من مجموعة من الخبراء بمراجعة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة عقب امتحان كل مادة قبل بدء التصحيح لبحث أي شكاوى للطلاب وتيسير الأمور عليهم.

ومن المتوقع إعلان نتائج الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن طريق رقم جلوس الطالب.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

ويتوقع أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 في نهاية شهر يوليو أو الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، بعد انتهاء الامتحانات وانتهاء عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب والطالبات.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024

ومع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2024، يزداد اهتمام الطلاب بمعرفة خطوات الحصول عليها إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2024 من موقع وزارة التربية والتعليم المصرية:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2024".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة":

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2024 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة فيتو من هنـــا .