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اقتصاد

12.61 % انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر أبريل 2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء   اليـــوم   الخميس   البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ابريل 2024.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.


بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 95.54 خلال شهر ابريل 2024 (أولـي) مقابل 109.33 خلال شهر مارس  2024(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 12.61٪.

 

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا: 


• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الأثاث 147.08 خــــــلال شـــهــــر ابريل 2024 مــقــــارنـــة بشـــهـــر مارس 2024 حيــــث بلــــغ 134.60 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 9.27٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـي لصناعة المشروبات 395.34 خــــلال شــهـــر ابريل 2024 مقــــارنة بشهـــر مارس  2024 حيـث بـلـــــغ 352.76 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 12.07٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.


الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:


• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة المنتجات الغذائية 123.72 خــــلال شهــر ابريل 2024 مقــارنة بشــهــر مارس  2024 حيــث بلــــغ 152.81 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 19.04٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.


• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 78.27 خـــلال شهــــر ابريل 2024 مقـــارنـــة بشــهر مارس  2024 حــيــث بــلــغ 92.22 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 15.13٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.

 

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