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محافظات

أمن الأقصر يحبط تهريب 3 أطنان دقيق بلدى مدعم

أمن الأقصر، فيتو
أمن الأقصر، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر في إحباط محاولة بيع دقيق بلدى مدعم بالأسواق السوداء، إلى المخابز السياحية بدائرة إسنا.

مباحث التموين 

وتمكن ضباط مباحث قسم التموين بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز إسنا من إلقاء القبض المدعو «ع.س.م»  31 عامل، سائق ومقيم الشغب بدائرة مركز إسنا حال استقلاله السيارة رقم « ص ع م 9817 » نقل بناحية الشغب بدائرة مركز إسنا، محمل عليها 3 طن دقيق مدعم، وبعدد 100 جوال دقيق وزن الجوال الواحد 30 كجم، بدون أوراق أو فواتير.

السوق السوداء 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اقر بارتكاب الواقعة وذلك لاحتكارها وحجبها وبيعها بالسوق السوداء لاصحاب المخابز السياحيه بأزيد من السعر الرسمي.

 جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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