السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تزامنا مع اختيار بديل عبلة الألفي، ضوابط التعيين في مجلس النواب

عبلة الألفي، فيتو
عبلة الألفي، فيتو

تشهد الجلسات المقبلة لمجلس النواب، إعلان خلو مقعد الدكتورة عبلة الألفي، بعد تعيينها نائبًا لوزير الصحة، والتي من المقرر أن تتقدم باستقالتها إلى البرلمان.

 

إعلان خلو مقعد النائبة عبلة الألفي 

ومن المقرر عقب إعلان خلو مقعد عبلة الألفي، أن يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتم تعيين البديل لها بقرار من رئيس الجمهورية، لا سيما وأن نائب وزير الصحة، كانت من بين الأعضاء المعينين في مجلس النواب. 

 

ضوابط التعيين في مجلس النواب 

ووضع قانون مجلس النواب، ضوابط اختيار الأعضاء المعينين، حيث تنص المادة 27 على: يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:

شروط اختيار المعينين في مجلس النواب

1- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

2- ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4- ألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

 

المساواة بين النواب المنتخبين والمعينين

كما تنص المادة 28 من قانون مجلس النواب على: ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

 

تمثيل جميع الفئات في مجلس النواب 

يشار إلى أن المادة 243 من الدستور تنص على: تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.

كما تنص المادة 243 من الدستور على: تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلًا ملائمًا فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

 

تعيين بديل عبلة الألفي في مجلس النواب

ووفق نص المادة 25 من قانون مجلس النواب، فسوف يتم إعلان خلو مقعد النائبة عبلة الألفي، عقب تقدمها باستقالتها بعد شغلها المنصب الجديد، على أن يتم شغل مقعدها خلال ستين يوما، من خلال تعيين عضو بديل لها من قبل رئيس الجمهورية، نظرا لأنها كانت  إحدى النائبات التي تم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية.

وتنص المادة رقم 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول. 

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. 

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. 

فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. 

وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النواب مجلس النواب عبلة الألفي الصحة قانون مجلس النواب

مواد متعلقة

بعد توليها منصب نائب وزير للصحة، ما إجراءات تعيين بديل للنائبة عبلة الألفي في البرلمان

مدبولي يعرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب الاثنين المقبل

بعد اختيارها نائبا لوزير الصحة، إجراءات استقالة عبلة الألفى من البرلمان ومصير مقعدها

عبلة الألفي نائب وزير الصحة، عضو "صحة النواب" وتلقب بـ "أم أطفال مصر"

الأكثر قراءة

بعد تبكيرها، موعد صرف مرتبات يوليو لكل العاملين بالدولة

البرتغال وفرنسا يلجآن إلى ركلات الترجيح في مباراة الفرص الضائعة بيورو 2024

أسباب الإصابة بعرق النسا، وما الفرق بينه وبين آلام الظهر العادي؟

جدول مباريات اليوم السبت 6 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

أصعب 12 ساعة للمحافظ الجديد، عودة المياه للزقازيق بعد الانتهاء من إصلاح الأعطال

بداية من اليوم، تعديل جديد لخطط تشغيل القطار الكهربائي

فصل جديد في محاكمة البلوجر نادين طارق بتهمة نشر الفسق والفجور، وهذا ما يحدث معها اليوم

هيونداي تتصدر مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال أول 5 أشهر لعام 2024

منوعات

المزيد

من كوني أول امرأة سوداء إلى سننتصر في 2020، فيديو كارثي جديدة لبايدن

عاصر 6 رؤساء حكومات، حكاية "القط لاري" حارس مكتب رئيس الحكومة البريطانية

أبو منجل الأصلع، حكاية طيور صارعت داعش في البادية السورية

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

اليورو وصل لكام بالبنك المركزي مساء اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

مؤهلات وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور محمد عبد اللطيف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية