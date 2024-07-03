السيرة الذاتية لـ مينا عماد نائب محافظ أسيوط

أدى مينا عماد ثابت حنا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى منصب نائب محافظ أسيوط، فمن هو؟.

مينا عماد نائب محافظ أسيوط.. فمن هو؟

مينا عماد ثابت حنا

مواليد أغسطس ١٩٩٤

محل الميلاد أسيوط



المؤهلات العلمية

بكالوريوس العلوم الصيدلية ٢٠١٨

ماجستير الإدارة العامة ٢٠٢٠

ماجستير إدارة الأعمال ٢٠٢٣

دبلوم الصيدلة الإكلينيكية ٢٠٢٤



الخبرات السابقة

عضو الأمانة الفنية للحوار الوطني

عضو البرنامج الرئاسي

المشرف الرئيسي على وحدة أبحاث اقتصاديات الدواء بمعهد بحوث الدواء جامعة أسيوط

باحث اقتصاديات الدواء بقسم الصيدلة الإكلينيكية

عمل استشاري تطوير أعمال ومشاريع لدى منظمة العمل الدولية