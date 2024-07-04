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حوادث

حبس سائق 6 شهور لقيادة مركبة تحت تأثير المخدر بالجيزة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة سائق بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لإدانته بقيادة مركبة تحت تأثير مخدر الحشيش بمنطقة الدقى.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد الملك، وعنتر عبد الوهاب دولاتي، وصلاح الدين دياب عبد الجواد، وأمانة سر أشرف صلاح، ورأفت عبد التواب.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 15266 لسنة 2023 جنايات الدقي، للمتهم "سيد. م"، 29 سنة، سائق، أنه في يوم 28 نوفمبر 2013 بدائرة قسم شرطة الدقي محافظة الجيزة، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم قاد مركبة خاصه به تحت تأثير المخدرات.

القبض علي المتهم في الجيزة 

البداية كانت عندما استقلال المتهم سيارته على الطريق، وتبين عليه علامات عدم الاتزان، وقام رجال الأمن باستيقافه وطلب عينة دماء، التي أسفرت نتيجة تحليلها الكاشف الاستدلالي ايجابية لمخدر الحشيش.

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