الخميس 04 يوليو 2024
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طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية: امتحان التوحيد سهل (فيديو)

طلاب الأدبي بالثانوية
طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية، فيتو

أدى طلاب القسم الأدبي للثانوية الأزهرية اليوم الخميس امتحان مادة “التوحيد” ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023، 2024 في جميع محافظات الجمهورية.

 

ورصدت عدسة “فيتو” آراء الطلاب حول مستوى الامتحان حيث أكد الطلاب سهولة الامتحان.

وأشار طالب إلى أن وقت الامتحان كان كافيا، وكانت الأسئلة سهلة ولم يحتوِ الامتحان على أي سؤال شديد الصعوبة.

وأوضح الطالب حسن علاء أن الامتحان كان جيد، لكن المشكلة أنه طويل جدا وكان يحتاج إلى وقت أكثر للإجابة عليه.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

ويبلغ عدد المتقدمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

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