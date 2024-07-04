حي شرق الإسكندرية يواصل أعمال تجميل الحدائق

أوضح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية، أن الحي مستمر في الاهتمام بالمسطحات الخضراء، وتنظيف وري الحدائق وإزالة الحشائش وتقليم الأشجار يوميا بأماكن متفرقة من الحي.

ويأتي ذلك في إطار جهود قيادات محافظة الإسكندرية بضرورة الحفاظ على البيئة وعودة المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين.

وفي هذا الصدد قامت إدارة الحدائق بأعمال إزالة الحشائش والري بشارع فوزي معاذ من ميدان علي بن أبي طالب حتى كوبري الإبراهيمية ، وعمل دوائر تحت الأشجار وتقليم الأشجار وعمل حديات بحديقة اللنبي كفر عبده، واستكمال أعمال الري والنظافة بميدان الموسيقى.

كما كلف اللواء أحمد حبيب كافة الإدارات والجهات المعنية بالحي بشن حملة مكبرة لمتابعة النباشين والبؤر السوداء والنقاط الساخنة لأماكن تجمع القمامة والمخلفات للقضاء عليها في أسرع وقت ممكن، ياتى ذلك وفقا لمتابعة أعمال منظومة النظافة والقضاء على ظاهرة النباشين.

وفي هذا الصدد واستجابة لشكاوى المواطنين، شن حي شوق حملة مكبرة بحضور المهندسة إنجي فتحي سكرتير عام الحي وكافة الجهات والإدارات المعنية توجهت الحملة إلى شارع بنى نوفل وشارع إبن عرب شاه بمنطقة سيدى جابر لإزالة جون الفرز، وتم رفع الجون والتشديد على أصحابها بعدم وضعها مرة اخرى.