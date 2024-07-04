والدتها وشقيقها وراء قتلها، الأمن يكشف ملابسات اختفاء فتاة كرداسة
كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، غموض اختفاء فتاة في كرداسة، حيث تبين أن شقيقها ووالدتها وشخص آخر وراء قتلها، والتخلص من جثتها بدفنها في محافظة بني سويف.
وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من ربة منزل يفيد اختفاء ابنتها في ظروف غامضة بكرداسة، ولم تتهم أي شخص بالتسبب في اختفائها.
وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث وجود شبهة جنائية وراء اختفاء الفتاة، وأن شقيقها ووالدتها وشخص آخر أنهوا حياتها، ودفنوا جثتها في محافظة بني سويف، بسبب خلافات أسرية.
وبضبط المتهمين اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن مكان دفن الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
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