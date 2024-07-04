الخميس 04 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

سبب إلغاء تجديد مسلسل "Outer Range"

مسلسل Outer Range،
مسلسل Outer Range، فيتو

"Outer Range"، كشفت تقارير صحفية، عن سبب إلغاء شركة أمازون، لـ مسلسل "Outer Range"، للنجم  كريس برات، بعد موسمين فقط من عرضه، ورغم النجاح الذي حققه المسلسل.

واوضحت التقارير الصحفية، أن السبب وراء إلغاء منصة أمازون برايم، تجديد مسلسل Outer Range، لموسم ثالث، يعود إليارتفاع تكاليف الإنتاج، ورواتب الممثلين والعاملين في المسلسل.

 

تفاصيل مسلسل Outer Range

وتدور أحداث مسلسل Outer Range، حول شخص يدعى رويال أبوت، يعمل مزارع في ولاية وايومنج، ويكافح من أجل التمسك بأسرته وأسلوب حياته، الذي يجب عليه أن يتصارع مع المجهول، بعد اكتشاف لغز غريب، يقع على أرضه، وهو عبارة عن فوهة بركان ضخمة.

ويعد مسلسل  Outer Range  أول مشروع، من الصفقة التليفزيونية الشاملة الحصرية، التي وقعت عليها شركتي Amazon، وPlan B.

ومسلسل Outer Range من إنتاج شركة براد بيت، Plan B Entertainment، بالاشتراك مع أمازون، وهو من تأليف المؤلف برايان واتكينز.

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