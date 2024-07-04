ابو الفتوح يتابع رؤساء الوحدات المحلية بمركز الزقازيق

اكد شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه تابع الوحدات المحلية على مستوى المركز طبقا لتعليمات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية حيث قامت الوحدة المحلية ببنى عامر بحملات النظافة على طريق هريه القديم والجديد ,أمام مطحن دياب ,و فتحات سور السكه الحديد ,و أمام قرية المسلميه , وبميدان احمد عرابى ,و أمام مقابر كفر عبد العزيز

اعمال النظافة يالزقازيق -فيتو

بيشة قايد تكثف اعمال النظافة امام المدارس

واضاف انه بالوحدة المحلية ببيشة قايد تم متابعة اعمال النظافه اليوميه امام مجمع المدارس ,امام المساكن , كما قامت الوحدة المحلية بالطيبه بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الاتربة من على جانبى طريق الطيبه الرئيسي, طريق ام رماد البسايسه ,و مداخل القريه ,وطريق فرسيس وطريق ديرب نجم

اعمال النظافة يالزقازيق -فيتو

الوحدة المحلية بشيبة بالزقازيق

ولفت الى ان الوحده المحليه بشيبة ايضا قامت برفع الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر - الزقازيق التابع للوحدة ومن أمام وخلف مصنع الزيت والصابون ,و شارع السلام , ومجمع المدارس ,و نفق شيبة ,شارع المنشيه,و ميدان لفظ الجلاله كما تم مسح ورفع كفاءة طريق موقف المنصوره - القنايات التابع للوحدة وذلك حفاظا على المظهر الجمالي والحضارى لمدخل الوحده

اعمال النظافة يالزقازيق -فيتو

الوحدة المحلية بقرية الشوبك

واختتم ابوالفتوح زياراته بالوحدة المحلية بالشوبك والتى قامت باعمال النظافة بطريق الزقازيق- أبو حماد ورفع الاتربه والقمامه من أمام ميدان ابو الأخضر ,مثلث غزالة بجوار العمارات السكنية ,قرية الطاهرة وصولا لميدان الزراعة.

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