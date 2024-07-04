الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن قصف أهداف لـ حزب الله في لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهداف منشأة عسكرية تابعة لـ حزب الله في منطقة بلاط في لبنان.

 أهداف حزب الله في جنوب لبنان

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس: "هاجمت الطائرات المقاتلة طوال الليل أهدافا لـ حزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك منشأة عسكرية في منطقة شيحين و3 بنى تحتية للحزب في منطقة بلاط".

وأضاف جيش الاحتلال: "بالإضافة إلى ذلك، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار لإزالة تهديد لمنطقة شبعا في جنوب لبنان".

مسيرة إسرائيلية قصفت حي المعاقب 

ومنذ قليل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت حي المعاقب فوق الملعب في بلدة حولا بـ 3 صواريخ.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن قصف مبنيين تابعين لـ حزب الله اللبناني في مناطق إيتترون وعيتا الشعب بجنوب لبنان.

 قصف مبنيين تابعين لـ حزب الله اللبناني

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس: "قصفت الطائرات المقاتلة، في وقت سابق من اليوم، مبنيين عسكريين ينشط فيهما عناصر تبعين لـ حزب الله في مناطق عيترون وعيتا الشعب بـ جنوب لبنان، إلى جانب مباني عسكرية وبنى تحتية في مناطق ميركابا وخولة وكفر كلا بجنوب لبنان".

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