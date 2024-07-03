رئيس الحكومة اللبنانية يدعو إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، إلى وقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.

وقال ميقاتي خلال حفل أقيم في العاصمة بيروت: "نحن قلقون من الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين، وخاصة في غزة، انطلاقا من هويتنا العربية واعتباراتنا الوطنية والإنسانية"

ميقاتي: ينبغي علي المجتمع الدولي وضح حد للعدوان الإسرائيلي

وأضاف ميقاتي أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وما يشهده من قتل متعمد لأهله وتدمير للبلدات وإحراق للمزروعات، ليست فقط محل إدانة واستنكار من قبلنا بل هو عدوان تدميري وإرهابي موصوف ينبغي على المجتمع الدولي أن يضع حدا لتماديه وإجرامه.

جنوب لبنان، فيتو

وتابع: لا بد من إعادة طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجم العدو ووقف نهج القتال والتدمير، مضيفا أن ما يشهده جنوب لبنان حاليًّا من أحداث، وإن اعتبرَت في العمق صدىً للمآسي في قطاع غزة، ليست في حقيقتِها سوى نتيجة لتفاقم اعتداءات إسرائيل على السيادة الوطنية وخرقها المستمر والمتمادي للقرار الدولي الرقم 1701.

ميقاتي: لبنان تستضيف لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين

وأشار ميقاتي إلي أن لبنان كبلد مُستضيف لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1948، فإننا نعيد تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته الإنسانية والأخلاقية تجاه لاجئي فلسطين، مؤكدا أن جوهر السلام هو أن يعيش الشعب الفلسطيني على أرضه في ظل دولة حرّة مستقلّة، وكل محاولة لتجاوز هذه الثوابت ستؤدي إلى مزيد من الأزمات في الشرق الأوسط والعالم.

وأردف: "من فلسطين تبدأ مسيرة السلام، وفي فلسطين يبدأ تأريخ هذه المنطقة، لا اتفاق سلام يستطيع أن يحيا إلا بضمان حق العودة للفلسطينيين، جميع الفلسطينيين، ولن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تطمس قضية فلسطين".

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