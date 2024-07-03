الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن مقتل نقيب وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء مقتل نقيب من كتيبة 75 وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة مع حماس شمال قطاع غزة.

حماس تستهدف دبابتي ميركافا 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت  كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس - في بيان صادر عنها، أنها استهدفت دبابتي ميركافا بقذيفتي "الياسين 105" في المخيم الغربي بحي تل السلطان غرب رفح.

دبابة إسرائيلية، فيتو

وفي المقابل اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، بإصابة 24 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم 23 في معارك بقطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة 

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ضابط بوحدة المستعربين بجروح خطيرة بانفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس بطولكرم.

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