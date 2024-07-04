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موعد مباراة فرنسا والبرتغال في يورو 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة البرتغال
موعد مباراة البرتغال وفرنسا

يورو 2024، يلتقي منتخبا فرنسا والبرتغال، غدا الجمعة على ملعب فولكسبارك بمدينة هامبورج الألمانية، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا. في نسخة مكررة من نهائي يورو 2016.

ويتجدد لقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد الفرنسي كيليان مبابي، في مواجهة مكررة بعد 8 سنوات فقط، من نهائي يورو 2016 التي شهدت فوز البرتغال 1-0 وتتويجهم باللقب في عقر دار الديوك.

 

موعد مباراة فرنسا والبرتغال في يورو 2024

 وتنطلق صافرة مباراة فرنسا والبرتغال في يورو 2024 غدا الجمعة الموافق 5 يوليو 2024، على ملعب فولكسبارك بمدينة هامبورج الألمانية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

 

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد البرتغال في يورو 2024

تمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات يورو  2024، وسوف يتم نقل مباراة فرنسا والبرتغال على قناتي beIN Sports HD1 Max وbeIN Sports HD2 Max.

وتأهل المنتخب البرتغالي إلى دور الثمانية في يورو 2024، بعد الفوز على سلوفينيا (3-0) بركلات الترجيح في مباراة شهدت تصدي ديوجو كوستا، حارس البرتغال، للمحاولات الثلاث للاعبي المنتخب السلوفيني.

ويبحث رونالدو عن أول أهدافه مع المنتخب البرتغالي في ألمانيا، حيث يرغب بشدة في أن يكون أول لاعب يسجل أهدافًا في 6 نسخ لليورو.

كما يعد تسجيل الأهداف مشكلة أيضًا يعاني منها المنتخب الفرنسي، خصوصًا أنه فاز بنيران صديقة بالمباراتين اللتين فاز بهما بهدف نظيف أمام النمسا، في دور المجموعات، وأمام بلجيكا في دور الـ16.

فيما جاء الهدف الثالث الذي سجله فرنسا من ركلة جزاء سددها كيليان مبابي، حيث فشل الديوك في تسجيل أي هدف من اللعب المفتوح خلال 360 دقيقة خاضها الفريق في اليورو.

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