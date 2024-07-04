الخميس 04 يوليو 2024
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مياه الشرب بسوهاج تطلق خدمة الرسائل النصية SMS للمتابعة مع العملاء

مياه الشرب بسوهاج
مياه الشرب بسوهاج تطلق خدمة الرسائل النصية SMS

 أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج خدمة الرسائل النصية SMS للعملاء بجميع مراكز خدمة العملاء، والتى تأتى فى إطار التحول الرقمي للتسهيل على العميل فى الحصول على الخدمات

وقال المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إنه يتم تقديم ما يقرب من 40 خدمة للعملاء بعدد 11 مركز خدمة عملاء يستفيد منها جميع المشتركين بمحافظة سوهاج.
 

 وأوضح المحاسب أحمد عبد الحميد مدير عام مراكز خدمة العملاء أن هذه الخدمة تطبق لأول مرة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وأن هذه الخدمة تتمثل فى إرسال رسالة نصية للعميل الذي يحضر لمركز خدمة العملاء والتى تفيد بقبول الطلب المقدم وتوريد المعاينة، وتحتوي الرسالة أيضا على رقم للخدمة المقدمة وأنه يتم إرسال رسالة نصية ثانية للعميل بعد انتهاء المراجعة للمقايسة وإرسالها للخزينة والتى تفيد بحضور العميل لمركز خدمة العملاء خلال 60 يوما لتوريد قيمة الخدمة المطلوبة خلال 60 يوما وذلك لتجنب انتهاء طلب الحصول على الخدمة.

 

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