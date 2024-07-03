السيرة الذاتية الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج الجديد

تنشر “ فيتو” السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد الهادى عبد الرحيم نائب محافظ سوهاج الجديد عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

تعرف السيرة الذاتية نائب محافظ سوهاج

ولد الدكتور محمد بقرية البلابيش بمركز دار السلام بسوهاج وحريج كلية الصيدلة وحصل على بكالوريوس في الصيدلة وشغل منصب: مدير لمستشفى دار السلام المركزى وثم نائب مدير هيئة الإسعاف المصرية بسوهاج وانتقل إلى ديوان عام محافظة سوهاج وشغل مدير عام قطاع مكتب محافظ سوهاج منذ 6 سنوات ثم تم تعيينه نائبًا لمحافظ سوهاج اليوم فى حركة المحافظين.

حصل على جائزة التميز الحكومى من دولة رئيس مجلس الوزراء كأفضل قائد فريق عمل عام 2023.

- حصل على العديد من الدورات التدريبية وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سوهاج.

- حصل على جائزة المدير المثالي على مستوى المحافظة والجمهورية.