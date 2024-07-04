الخميس 04 يوليو 2024
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رياضة

حسام أشرف ومايلي يتقاسمان صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري

حسام أشرف
حسام أشرف

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتقاسم حسام أشرف لاعب بلدية المحلة وفيستون مايلي لاعب بيراميدز جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الخميس في الدوري.

 

وتقام اليوم الخميس مواجهتي الأهلي ضد الداخلية، وطلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري ضمن الجولة الـ29 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا
1- فيستون كالالا مايلي، بيراميدز، 12 هدفا
2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدفا
3- ياو أنور، البنك الأهلي، 10 أهداف
3- حسام حسن، سموحة، 10 أهداف
4- صديق أويجولا، سيراميكا كليوباترا، 9 أهداف
4- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 9 أهداف
4- محمد سالم، المقاولون العرب، 9 أهداف
4- مصطفى عبد الرؤوف، زيكو زد اف سي، 9 أهداف
5- أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف
5- احمد بلحاج سيراميكا كليوباترا 8 أهداف

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري 

الأهلي ضد الداخلية - 7 مساء 

طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري -7 مساء 

 

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري 

وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولات الكرة المصرية.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراتي غد الخميس، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:

مباراة الأهلي والداخلية

مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم في الجولة الـ 29 للدوري فيما يتواجد الأهلي ثانيا برصيد 51 نقطة ثم المصري البورسعيدي ثالثا برصيد 48 نقطة.

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 65 نقطة
2- الأهلي 51 نقطة
3- المصري البورسعيدي 48 نقطة
4- مودرن سبورت 44 نقطة
5- إنبي 42 نقطة
6- زد اف سي 41 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 40 نقطة
8- سموحة 39 نقطة
9- الزمالك 38 نقطة
10- الاتحاد السكندري 37 نقطة
11- طلائع الجيش 34 نقطة
12- الإسماعيلي 31 نقطة
13- الجونة 31 نقطة
14- البنك الأهلي 30 نقطة
15- فاركو 26 نقطة
16- بلدية المحلة 23 نقطة
17- المقاولون العرب 20 نقطة
18- الداخلية 19 نقطة
 

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 

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