مصر قلب العرب النابض، طلاب تمريض المنوفية يلغون حفل "فان داى" وتوجيه الأموال لإطعام غزة (فيديو)

غزة الجرح الذى لا يندمل، ومن فيديو عم ربيع رامى البرتقال على الشاحنات المتجهة لغزة لطلبة الفرقة الرابعة بكلية التمريض جامعة المنوفية، تظهر رسائل الدعم لأهل غزة الأبطال.

إلغاء حفل الفان داى وتوجيه أمواله لصالح غزة

ومن أحدث وسائل الدعم من مصر قلب العرب النابض لسكان عزة قرر طلاب دفعة 2024 - 2025 الفرقة الرابعة تمريض جامعة المنوفية، إلغاء حفل الفان داي الخاص بالدفعة وتوجيه أمواله لصالح إطعام أهل غزة كنزع من أنواع الدعم.

حلمى شوالى طالب بالفرقة الرابعة بكلية التمريض جامعة المنوفية وأحد القائمين على المبادرة قال لـ "فيتو" إنهم قرروا إلغاء حفل الفان داى منذ فترة بسبب ما يحدث خلاله ووقعوا فى حيرة توجيه أموال الحفل إلى أين؟.

فرق لجمع التبرعات

يكمل شوالى بدأنا بجمع التبرعات وخصصنا فريقًا لجمعها من الشباب وآخر من الإناث لجمعها من الطالبات دون أن نحدد وجهة الأموال إلى أن استقر بنا الأمر لتوجيهها لصالح إطعام أهل غزة.

تمكن الفريق المختص بجمع التبرعات من جميع 11 ألفًا و250 جنيها من حوالى 300 طالب وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التمريض والبالغ عددهم 1232 طالب وطالبة.

توزيع الطعام وسط بهجة من الأطفال

يتابع شوالى: نثق فى أحد الشيوخ وقمنا بتحول المبلغ كاملًا له على أن يقوم بإيصاله لأهلنا فى شمال غزة وهو ما حدث بالفعل ووثق الشيخ مراحل طهى الطعام وحتى توزيعه على الأطفال والأسر وسط بهجة شديدة.

انتشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى الأمر الذى أعى دافعا للعديد من الجامعات للتواصل مع طلاب تمريض المنوفية ليحذوا حذوهم ويقدموا على التبرع لصالح أهل غزة.