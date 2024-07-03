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رياضة

وزير الرياضة يفجر مفاجأة بشأن سيناريو حل أزمة المنتخب الأولمبي (فيديو)

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، فيتو

المنتخب الأولمبي، علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أزمة المنتخب الأولمبي ورفض الأندية ترك لاعبيها للمنتخب قبل أولمبياد باريس 2024.

 

قدر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي

وقال وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي قدم جهدا كبيرا خلال عامين، وميكالي حصل على الميدالية الذهبية مع المنتخب البرازيلي وقدم مع الفراعنة أداء جيد خلال البطولة الأفريقية في المغرب والتي ضمنت تأهلنا لأولمبياد باريس 2024.

 

وأضاف: "أحب أن أوضح للجماهير بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لا يضع الأولمبياد ضمن الأجندة الدولية وبالتالي أنشطة الكرة لا تقف في الدول، ولا يوجد فرض أو إجبار على الأندية الخارجية المحترفة في ترك لاعبيها".

المنتخب الأولمبي، فيتو

مصلحة المنتخب الأولمبي في مواجهة الأندية

ولفت: "الدوري المصري يعمل وهناك تنافسية وأتابع دور الرابطة واتحاد الكرة، ولكن نريد توضيح أمر هام للأندية المحلية بأن مصلحة المنتخب الأولمبي هي الأساس ودي مصر، وفيه توقيت معين لازم أتدخل فيه إذا مكنش فيه تعاون من الأندية".

وواصل: "الأولوية لـ المنتخب الأولمبي وسنتخذ الإجراءات والقرارات المطلوبة خلال الساعات المقبلة والتي تصب في صالح المنتخب، رغم تقديرنا التنافسية العالية بين الأندية".

تأجيل بطولة الدوري من أجل المنتخب الأولمبي

وعن احتمالية تأجيل بطولة الدوري لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع لمشاركة اللاعبين مع المنتخب الأولمبي، علق: "كل الاحتمالات موجودة، وسنقوم بما يخدم الأندية ولكن الأولوية للمنتخب، ومش هنعدي الليلة دي إلا لما يكون هناك قرار".

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