رئيس القاهرة الجديدة يتفقد مشروع روافع المياه بالمدينة

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، عدد من مشروعات المياه بالمدينة، منها، رافع المياه رقم 4 للتأكد من العمل داخل الرافع وشدد على ضرورة عمل الصيانة للطلمبات والمولدات وأجزاء المحطة فى موعدها حتى يستمر عمل المحطة بكفاءة عالية.

كما تفقد مجاورت وأحياء التجمع الأول بصحبة المهندس أحمد الحملاوى نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول وذلك للوقف على مستوى المجاورات من (النظافة – الزراعة – والطرق) وشدد على ضرورة الاهتمام وتكثيف أعمال النظافة بالمربعات السكنية والمسطحات الخضراء بين العمارات.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن من أهم الملفات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، مواصلة تنمية مدن الجيل الرابع، واستكمال مشروعاتها، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها، ومواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية تلائم مختلف شرائح المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



