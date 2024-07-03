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عقب أدائه اليمين الدستورية، توجيه من وزير الإسكان الجديد لموظفي الوزارة

م. شريف الشربيني
م. شريف الشربيني
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وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مكتبه بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أدائه اليمين الدستورية وزيرًا للإسكان، وتفقد مكاتب القطاعات المختلفة (قطاع مكتب الوزير - الجهاز المركزى للتعمير - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).

وخلال تجوله بمكاتب القطاعات المختلفة بالوزارة، شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على موظفى الوزارة ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، التى تتولى وزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، تنفيذها فى ربوع الدولة المصرية، فى إطار النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 


وأضاف: هدفنا استكمال ما بدأه الوزراء السابقون، والبناء على ما تحقق ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، وتوفير الخدمات للمواطنين.

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