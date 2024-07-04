الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

الدوري المصري، فيتو
الدوري المصري، فيتو

الدوري المصري، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام اليوم المباريات التالية:

طلائع الجيش × الاتحاد السكندري - 7 مساء - أون تايم سبورت 2

الأهلي × الداخلية - 7 مساء - أون تايم سبورت 1

 

الزمالك يتعادل أمام فاركو في الدوري المصري

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره فاركو بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة فاركو اليوم في مسابقة الدوري لا يستحق فريقه أن يفوز بها أو يخسرها.

وأضاف المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لا نستحق الفوز في المباراة لأننا لم نفعل ما كان يجب تنفيذه أمام فاركو، ولم نخلق مشكلات فنية للمنافس، وكان المنافس فريقا منظما جدًا".

وتابع جوميز قائلًا: "لست سعيدًا بالطريقة التي لعبنا بها مباراة اليوم، وعلينا البحث عن دوافع لخلق حالة فنية أفضل، فالزمالك فريق كبير وله جماهير كبيرة وعلينا الظهور بشكل جيد حتى نهاية الموسم".

وأضاف المدير الفني: "التعادل في مباراة اليوم ليس فقط لأن الفريق يلعب بدون مهاجم، ولكن سببه جماعي لأن المباراة بين 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا وإذا امتلك الزمالك 3 لاعبين لديهم دوافع لكانت الأمور ستختلف".

وتابع: "يجب أن نكون واضحين، إذا لم نمتلك دوافع من الأفضل لنا ألا نلعب، وعملي الأساسي هو اختيار اللاعبين الأفضل للنادي".

وأضاف: "أتمنى أن يحقق الفريق سلسلة مكاسب متتالية، وإذا كانت هناك دوافع لدى لاعبي الفريق، فسيبذلون قصارى جهدهم في المباريات".

وفيما يخص النقص العددي في مركز الظهير الأيسر قال: "تم تصعيد ظهير أيسر مع الفريق من قطاع الناشئين بجانب تجهيز محمد عاطف للمشاركة في هذا المركز، وعندما قمنا بتجربة عمر  جابر ومحمد شحاتة على الأطراف في مباريات صعبة ظهرا بصور جيدة".

وتابع جوميز: "أفضل أن أمنح فرصة كبيرة للاعبين الشباب خلال الفترة المقبلة، وأحترم نادي الزمالك للنهاية ولكني سأوضح الطريق الذي أريده، فأي لاعب شاب سيظهر بشكل جيد ويمتلك دوافع أكبر سأعتمد عليه لأنني في النهاية أريد تحقيق الفوز، ويجب على جميع اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن للفوز في كل المباريات لنهاية المسابقة حتى لو لم نفز باللقب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري المصري الأهلي الزمالك مباراة الزمالك وفاركو موعد مباراة الاهلي والداخلية

مواد متعلقة

الدوري المصري، مصطفى عثمان حكما للأهلي والداخلية وناصف للطلائع والاتحاد

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الإسماعيلي وسيراميكا في الشوط الأول

ترزجية.. رابطة فنكوش.. مسابقات رمضانية.. الدورى المصرى.. سمك لبن تمر هندى ! لجنة حكام «خيال مآتة».. وجداول مباريات بالحب.. كارثة القمة كشفت المستور.. والتسريبات على عينك يا تاجر

الدوري المصري، حسام أشرف يقود هجوم بلدية المحلة أمام مودرن سبورت

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم

أول تعليق من نجيب ساويرس على تعيين هالة السعيد مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية

أخبار مصر: قرارات نارية من وزير الإسكان الجديد، ماذا قال ساويرس عن هالة السعيد، ترامب يعلن انسحاب بايدن، قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2025

سعاد محمد، مطربة السادات التي اضطهدها عبد الوهاب، وهذه قصة مشاركتها في أول فيلم عن قضية فلسطين

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 4-7-2024 في الأسواق

بدء امتحان مادة التوحيد لطلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية

في فيديو مثير، ترامب يعلن انسحاب بايدن من سباق الرئاسة وينتقد خليفته

بعد 12 عاما، كارفخال يفاجأ بمعلمته داخل معسكر إسبانيا في ألمانيا (فيديو)

منوعات

المزيد

بعد 12 عاما، كارفخال يفاجأ بمعلمته داخل معسكر إسبانيا في ألمانيا (فيديو)

إعصار بيريل يضرب جامايكا مع ارتفاع عدد الوفيات وانتشار الدمار

بعد سنة على إطلاقها، ثريدز تسجل 175 مليون مستخدم نشط شهريا

أكلت الأخضر واليابس، حرائق مرعبة تجبر 13 ألف شخص على ترك منازلهم في كاليفورنيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 4-7-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت اليوم الخميس 4-7-2024 بالأسواق

سعر اليورو بالبنك المركزي بداية تعاملات اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الخميس 04- 07- 2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

بعد توليه المنصب.. رسائل وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 4-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية