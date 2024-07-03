حركة المحافظين 2024، السيرة الذاتية لـ عادل سعيد النجار محافظ الجيزة الجديد

تولى المهندس عادل سعيد النجار منصب محافظ الجيزة خلفا للواء أحمد راشد في حركة المحافظين 2024، وشغل المهندس عادل سعيد العديد من المناصب الهامة في هيئة المجتمعات العمرانية، حيث ساهم في تحقيق معدلات إنجاز كبيرة في المشروعات القومية.

بدأ المهندس عادل مسيرته المهنية كمهندس بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، ثم تولى منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وكان مقررًا للجنة التسعير بقطاع التنمية وتطوير المدن في الهيئة.

المناصب التي تولاها

تولى المهندس عادل النجار رئاسة جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، ثم مدينة دمياط الجديدة، ومدينة العاشر من رمضان، وبعدها جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة. وأخيرًا، عمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، حيث كان له دور حاسم في التعامل مع مخالفات البناء، وحرر عشرات المحاضر واتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتولى أيضًا الإشراف على جهاز تنمية مدينة خليج السويس، مما يعكس مدى تنوع خبراته ونجاحه في قيادة المشروعات التنموية الكبرى في مصر.