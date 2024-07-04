تفاصيل ومعدلات تنفيذ مشروعات المرافق بالعبور الجديدة

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز العبور الجديدة عن آخر مستجدات أعمال الطرق بمنطقة 2600 فدان بحى الكرامة الذى يضم 210 عمارات بإجمالى ٥٠٤٠ وحدة ومشروع 66 عمارة، وذلك في إطار الاهتمام بالبنية الأساسية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وكشف عن المشروعات الجاري تنفيذها بالحي الـ 14 والذي يضم عدد (806) عمارات بإجمالي (١٩٣٤٤) وحدة، حيث شاهد أعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الأسفلتية بالطرق الرئيسية والفرعية وأماكن انتظار السيارات وأيضا تنسيق الموقع وأعمال الرصف.

وأضاف أنه حرصا من جهاز مدينة العبور الجديدة على أمن وسلامة المواطنين على الطرق داخل المدينة فقد تم عمل العديد من المطبات الصناعية في الحي الـ 14 بالطرق الرئيسية والفرعية.

وشدد رئيس الجهاز للشركات المنفذة على الالتزام بالمواصفات القياسية وتكثيف المعدات لنهو الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددة طبقا للبرامج الزمنية.