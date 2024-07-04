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وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يشهد المقرأة الشهرية للأئمة

المقرأة الشهرية للأئمة،
المقرأة الشهرية للأئمة، فيتو

شهد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية أمس الأربعاء مقرأة الأئمة بمسجد سعد الدين اللازقي بالورديان.
 

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جاء ذلك بحضور كل من الدكتور نجاح راجح مدير إدارة أوقاف غرب، والشيخ على كمال بدير مسؤول شؤون المساجد بالمديرية. 
 

بدأت فاعليات المقرأة  بقراءة سورة إبراهيم، ثم مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،  ثم كلمة فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.
 

وفي كلمته أكد وكيل الوزارة  أن الوزارة تسعى سعيًا حثيثًا لنشر المقارئ القرآنية للأئمة والجمهور لتعليم التلاوة الصحيحة والأحكام المنضبطة.
 

كما أكد أهمية دور الإمام في مسجده دعويًا واجتماعيًّا فالإمام هو نبراس الهدى الذي يؤمه الناس لمعرفة دينهم وتصحيح عباداتهم. 
 

وأكد  أيضًا على أهمية  المرحلة الحالية والتي تتطلب من الجميع بذل قصارى الجهد لتظل المساجد هي قبلة كل من يريد أن يعرف صحيح الدين  ويبقى الأمام طوق نجاه لمن يبحث عن الطريق القويم في ظلمات الصراعات والفتن وهذا لن يتحقق إلا ببذل كل جهد وتفهم حقيقة وأهمية المرحلة.

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