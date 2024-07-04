حملة مكبرة لضبط وصلات المياه الخلسة بالعاشر من رمضان

شن جهاز مدينة العاشر من رمضان حملة مكبرة لضبط وصلات المياه خلسة بالمدينة.



وأكد المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان على أهمية إعلاء وتنفيذ سيادة القانون والحفاظ على مقدرات وممتلكات الدولة، وفي ظل التوجيهات الدائمة من القيادة السياسية للحفاظ على كل قطرة مياه ومحاربة التعدى على شبكات المياه ووصلات المياه الخلسة بالمدينة.

واستهدفت الحملة المنطقة الصناعية ( ٦ملايين)، وأسفرت الحملة عن إزالة الوصلات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد على التعامل بحزم مع أي شخص يقوم بالتعدى على شبكات المياه أو الصرف أو توصيل وصلة مياة خلسة وإلا سيعرض نفسه للمسائلة القانونية والتى تصل عقوبتها إلى حد الحبس والغرامة المالية.