وزير التموين الجديد: تنقية البيانات ووصول الدعم لمستحقيه أبرز أولوياتي
الحكومة الجديدة، قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين الجديد، إن "ضبط الأسعار والأسواق أبرز أولوياتي وهذا لن يتحقق إلا بتنقية البيانات ووصول الدعم لمستحقيه".
قياس رضا المواطنين توجه جديد لوزير التموين
وأضاف شريف فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": قياس رضا المواطنين ضمن أبرز المهام المكلف بها.
آلية جديدة لضبط الأسعار والأسواق
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن التعاون مع التجار والقطاع الخاص أهم العناصر لضبط الأسعار والأسواق في الفترة المقبلة.
من هو الدكتور شريف فاروق وزير التموين الجديد
وتنشر "فيتو" السيرة الذاتية لوزير التموين، وأبرز المعلومات عنه والتي جاءت كالآتي:
أكثر من 31 عامًا من الخبرة المصرفية فى اعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، تطوير البنوك، التجزئة المصرفية، الخدمات المصرفية الخاصة، إدارة شبكات الفروع، إدارة مخاطر الإئتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية