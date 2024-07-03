"مصيلحي" يسلم وزير التموين الجديد الوزارة قبل مغادرة مكتبه (صور)

استقبل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية سابقا، وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق بمقر مكتبه بالوزارة في العاصمة الإدارية، وذلك عقب أدائه اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ورحب الدكتور علي المصيلحي بوزير التموين الجديد، متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديد.

وقام الموظفون بمكتب الوزير السابق باستقبال الدكتور شريف فاروق وزير التموين الجديد وتهنئته بالمنصب، متمنين له دوام التوفيق والسداد

وحرص الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق على تسليم الوزارة “ تسليم مشرف “ إلى وزير التموين الجديد تكريما وتهنئة له بتوليه حقيبة الوزارة خلفا له، وذلك قبل أن يغادر ” مصيلحي ” الوزارة.

أول تصريح لوزير التموين الجديد

وفي أول تصر يح للدكتور شريف فاروق بعد أدائه اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية، أن العمل سيبدأ من اليوم، وإن المواطن سيشعر سريعًا جدًا بالتغيير، ونعدكم بتقديم خدمات مختلفة للمواطنين».

وأكد أنَّه سيتم توفير السلع وضبط الأسعار ووصول الدعم الى مستحقيه عناوين هامة جدًا يجب أن نبدأ بها، متابعا: «بالحديث عن ضبط الأسعار سيتم التنسيق بين الوزارات المعنية، خاصة وزارة الزراعة ووزارة المالية، لضبط الأسعار بتكليف من رئيس الوزراء».

وتابع: «المستحقون سيحصلون على الدعم في صورة نقدية أو صورة عينية وهي أيضًا من المهام الأولى المكلف بها، وإن شاء الله سنعمل جاهدين بالتعاون مع وزارة الاتصالات على ضبط العملية بشكل تكنولوجي».

السيرة الذاتية لوزير التموين

وشغل الدكتور شريف فاروق رئاسة الهيئة القومية للبريد لعدة سنوات، نجح من خلالها فى تطوير منظومة مكاتب البريد وإحداث طفرة كبيرة فى الخدمات التى تقدمها حاليا الهيئة للمواطنين.

وإليكم أبرز المعلومات والخبرات التي يمتلكها وزير التموين الجديد:

حصل الدكتور شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس فى 1987، كما حصل على ماجستير فى إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) فى 2009، ودكتوراة فى إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.

يمتلك الدكتور شريف فاروق خبرة مصرفية لمدة تزيد عن 30 عاما فى العمل العام والإدارة.

ساهم في إعادة هيكلة العديد من البنوك والمؤسسات المالية.

ساهم في تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفى البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات، بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

شغل منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعى.

عمل فى البنك المصرى الخليجى بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 حتى فبراير 2017.

عمل في البنك الوطنى للتنمية – القاهرة (المسمى حاليا بمصرف أبو ظبى الإسلامي خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007.

عمل فى البنك المصرى الأمريكى – القاهرة (كريدى أجريكول) خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.