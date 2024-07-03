الخميس 04 يوليو 2024
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عقارات

أنظمة سداد شقق تعاونيات الإسكان بالعاشر من رمضان

شقق الإسكان
شقق الإسكان
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كشفت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان  تفاصيل وأنظمة سداد شقق الهيئة والتى تطرحها بمدينة العاشر من رمضان.

وتطرح الهيئة حوالي 100 شقة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح ما بين 68 - 84 مترا مربعا، ونستعرض انظمة السداد كالتالي:

 50 ألف جنيه جدية حجز بالاضافة إلى 750 جنيها رسوم واستكمال سداد 20% بالإضافة إلى 1 مصاريف إدارية من إجمالي سعر الشقة خلال شهر يبدأ من 18 اغسطس حتى 19 سبتمبر.

ويمكن منح تسهيلات فى السداد بالتمويل العقاري لمدة تصل لـ30 سنة وفق شروط وضوابط مبادرة التمويل العقاري على أن يتقدم المواطن بطلب لبنك التعمير والإسكان لدراسة الملاءة الائتمانية له بعد الانتهاء من فترة الحجز مع الالتزام بأحد أنظمة السداد الشهر والربع السنوي لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات لحين الحصول على التمويل العقاري وأنظمة السداد بالكامل كالتالي:

وتتمثل شروط التقديم في التالي:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخصا معنويًا (شركة أو مؤسسة).

- أن لا يقل سن المتقدم عن ٢١ عاما في تاريخ بدء الحجز.

لا يحق للاسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع.

-الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز استعمالها لأي أغراض تجارية أو إدارية أو غيرها.

- في حالة استرداد المبالغ المالية المسددة لأى سبب يتم تقديم خطاب برقم الحساب البنكي الخاص بالعميل شخصيا والذى تم الحجز باسمه لتحويل المبالغ المستردة عليه.

- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

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