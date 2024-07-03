الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

رويترز: الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار

حكومة نتنياهو، فيتو
حكومة نتنياهو، فيتو

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، أن الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفة أن مكتب نتنياهو أكد تلقي رد حماس بشأن صفقة الرهائن من الوسطاء، ويدرس حاليا رد الحركة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن قطر أرسلت أمس الثلاثاء إلى حركة حماس تعديلات جديدة على المقترح الأمريكي لصفقة تبادل مع إسرائيل.

حكومة الاحتلال، فيتو

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وفي حين ذكرت قناة كان العبرية عن مصادر: أن حماس أضافت شرطا جديدا إلى المفاوضات، وهو انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا.

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