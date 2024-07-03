رويترز: الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار
أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، أن الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفة أن مكتب نتنياهو أكد تلقي رد حماس بشأن صفقة الرهائن من الوسطاء، ويدرس حاليا رد الحركة.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن قطر أرسلت أمس الثلاثاء إلى حركة حماس تعديلات جديدة على المقترح الأمريكي لصفقة تبادل مع إسرائيل.
حماس تشترط سحب جيش الاحتلال قواته من فيلادلفيا لاستئناف المفاوضات
وفي حين ذكرت قناة كان العبرية عن مصادر: أن حماس أضافت شرطا جديدا إلى المفاوضات، وهو انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا.
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