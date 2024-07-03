الخميس 04 يوليو 2024
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القيمة السوقية لمنتخبات ربع نهائي يورو 2024

يورو 2024
يورو 2024

يورو 2024، يشهد دور ربع نهائي يورو 2024 مباريات نارية ينتظرها جميع محبي ومشجعي كرة القدم في العالم يأتي أبرزها المواجهة المرتقبة بين ألمانيا مستضيف البطولة مع نظيره إسبانيا أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب.

وفي السطور التالية نعرض القيمة التسويقية لمنتخبات ربع نهائي يورو 2024

القيمة التسويقية لمنتخبات ربع نهائي يورو 2024

وجاءت القيمة التسويقية لمنتخبات ربع نهائي يورو 2024 كالتالي:"

إنجلترا 1.52 مليار يورو

فرنسا 1.23 مليار يورو 

البرتغال 1.05 مليار يورو 

إسبانيا 965.50 مليون يورو 

ألمانيا 831 مليون يورو 

هولندا 815 مليون يورو 

تركيا 324.10 مليون يورو

سويسرا 281.50 مليون يورو 

المنتخبات المتأهلة لدور الـ8 في يورو 2024

إسبانيا
ألمانيا
البرتغال
فرنسا 
إنجلترا 
سويسرا 
هولندا 
تركيا

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ8 في يورو 2024 كالتالي 

مواعيد مباريات دور الـ8 في يورو 2024

الجمعة 5 يوليو 

إسبانيا ضد ألمانيا - 07:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max.
البرتغال ضد فرنسا - 10:00 مساء - beIN Sports HD 2 Max.

السبت 6 يوليو
إنجلترا ضد سويسرا - 07:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max. 
هولندا ضد تركيا - 10:00 مساء  - beIN Sports HD 2 Max. 

 

 

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