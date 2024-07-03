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أخبار مصر

وزير السياحة: زيادة الطاقة الفندقية أولوية خلال الفترة المقبلة

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار
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أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن جميع التحديات الموجودة أمام الحكومة الجديدة تم تناولها في تكليفات من رئيس الجمهورية للوزراء الجدد كلٍ فيما يخصه.

أول تصريحات وزير السياحة والآثار

واضاف وزير السياحة والآثار في أول تصريح له، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء كلف بالعمل علي مواجهة كافة التحديات والعمل عليها سويًا لتحقيق التطلعات والأهداف المرجوة.

وأشار على المكانة السياحية الهامة لمصر باعتبارها من المقاصد السياحية العالمية، موضحًا أن من أبرز الملفات التي سيتم استكمال العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الطموحة من صناعة السياحة في مصر، والتي تتمثل في زيادة الطاقة الفندقية وأعداد رحلات الطيران بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر ومن ثم زيادة الإنفاق السياحي.


أهداف وزير السياحة والآثار

وأوضح أنه سيتم استكمال مسيرة الحفاظ على الآثار المصرية وافتتاح المتحف المصري الكبير والاستفادة من الإمكانيات السياحية والأثرية في مصر بصورة أكبر، واستكمال الخطوات التي اتخذتها الوزارة في ملف التحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار.

وادي شريف فتحي وزير السياحة والآثار الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، في حكومة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وتوجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتسلم مهام عمله.
 

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