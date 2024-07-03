الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

وثيقة مسربة تكشف مخطط دولة الاحتلال لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر

غزة، فيتو
غزة، فيتو

نشرت قناة القاهرة الإخبارية تفاصيل مخطط دولة الاحتلال لتهجير سكان  قطاع غزة إلى مصر.

مخطط تهجير سكان قطاع غزة لمصر

وفي التفاصيل كشفت وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، والتي يعود تاريخها إلى أكتوبر 2023، إلى نقل سكان قطاع غزة "قسرًا" إلى سيناء، زاعمة أنه "سيحقق نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد".

وحددت الوثيقة الاستشارية المسربة عملية من ثلاث مراحل وهي: "إنشاء مدن خيام في سيناء، فتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء دون عودة".

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفًا و925 شهيدًا، و87 ألفًا و141 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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